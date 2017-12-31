На сайте No Ransom можно скачать бесплатные программы для расшифровки файлов, испорченных троянами-шифровальщиками (они же вирусы-шифровальщики или ransomware). Если на экране вы видите сообщение “Все файлы на вашем компьютере зашифрованы”, не спешите платить выкуп. Попробуйте расшифровать файлы с помощью наших бесплатных декрипторов и обзаведитесь надежной защитой от шифровальщиков.