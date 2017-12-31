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На сайте No Ransom можно скачать бесплатные программы для расшифровки файлов, испорченных троянами-шифровальщиками (они же вирусы-шифровальщики или ransomware). Если на экране вы видите сообщение “Все файлы на вашем компьютере зашифрованы”, не спешите платить выкуп. Попробуйте расшифровать файлы с помощью наших бесплатных декрипторов и обзаведитесь надежной защитой от шифровальщиков.

 

Сначала удалите троян-шифровальщик (для этого подойдет Kaspersky Internet Security). Иначе ваши файлы опять окажутся зашифрованы.

Перед тем как запустить декриптор, прочитайте инструкцию как расшифровать файлы.

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Если у вас не получается найти декриптор или расшифровать файлы:
• почитайте FAQ
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*(только для пользователей платных продуктов «Лаборатории Касперского»)

Shade Decryptor

Восстанавливает файлы после всех версий шифровальщика Shade.

Как расшифровать

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30 Апр 2020

Rakhni Decryptor

Восстанавливает файлы после шифровальщиков Rakhni, Agent.iih, Aura, Autoit, Pletor, Rotor, Lamer, Lortok, Cryptokluchen, Democry, Bitman (TeslaCrypt, версии 3 и 4), Chimera, Crysis (версий 2 и 3).

Обновления: восстанавливает файлы после шифровальщиков Dharma, Jaff, новые версии Cryakl, Yatron, FortuneCrypt.

Как расшифровать

Скачать
25 Сен 2019

Rannoh Decryptor

Восстанавливает файлы после шифровальщиков Rannoh, AutoIt, Fury, Crybola, Cryakl, CryptXXX (версий 1, 2 и 3), Polyglot или Marsjoke.

Как расшифровать

Скачать
20 Дек 2016

Wildfire Decryptor

Восстанавливает файлы после шифровальщика Wildfire.

Как расшифровать

Скачать
24 Авг 2016

CoinVault Decryptor

Восстанавливает файлы после шифровальщиков CoinVault и Bitcryptor. Утилита создана совместно с полицией и прокуратурой Нидерландов.

Как расшифровать

Скачать
15 Апр 2015

Xorist Decryptor

Восстанавливает файлы после шифровальщиков Xorist и Vandev.

Как пользоваться

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23 Авг 2016

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