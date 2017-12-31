На сайте No Ransom можно скачать бесплатные программы для расшифровки файлов, испорченных троянами-шифровальщиками (они же вирусы-шифровальщики или ransomware). Если на экране вы видите сообщение “Все файлы на вашем компьютере зашифрованы”, не спешите платить выкуп. Попробуйте расшифровать файлы с помощью наших бесплатных декрипторов и обзаведитесь надежной защитой от шифровальщиков.
Сначала удалите троян-шифровальщик (для этого подойдет Kaspersky Internet Security). Иначе ваши файлы опять окажутся зашифрованы.
Перед тем как запустить декриптор, прочитайте инструкцию как расшифровать файлы.
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Смотрите также
|Название
|Описание
|Дата обновления
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Если у вас не получается найти декриптор или расшифровать файлы:
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Shade Decryptor
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Восстанавливает файлы после всех версий шифровальщика Shade.
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30 Апр 2020
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Rakhni Decryptor
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Восстанавливает файлы после шифровальщиков Rakhni, Agent.iih, Aura, Autoit, Pletor, Rotor, Lamer, Lortok, Cryptokluchen, Democry, Bitman (TeslaCrypt, версии 3 и 4), Chimera, Crysis (версий 2 и 3).
Обновления: восстанавливает файлы после шифровальщиков Dharma, Jaff, новые версии Cryakl, Yatron, FortuneCrypt.
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25 Сен 2019
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Rannoh Decryptor
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Восстанавливает файлы после шифровальщиков Rannoh, AutoIt, Fury, Crybola, Cryakl, CryptXXX (версий 1, 2 и 3), Polyglot или Marsjoke.
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20 Дек 2016
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Wildfire Decryptor
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Восстанавливает файлы после шифровальщика Wildfire.
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24 Авг 2016
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CoinVault Decryptor
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Восстанавливает файлы после шифровальщиков CoinVault и Bitcryptor. Утилита создана совместно с полицией и прокуратурой Нидерландов.
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15 Апр 2015
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Xorist Decryptor
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Восстанавливает файлы после шифровальщиков Xorist и Vandev.
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23 Авг 2016
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Спасибо!